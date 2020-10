Lyon : coup d'envoi du Peinture Fraîche festival ce vendredi !

La 2e édition de l’évènement dédié au street-art débute ce vendredi à la Halle Debourg.



Prévu initialement du 1er au 17 mai dernier, le Peinture Fraîche Festival accueillera finalement ses visiteurs en ce début de mois d’octobre. L’épidémie de Covid-19 avait en effet eu raison de cette nouvelle édition très attendue par les amateurs de street-art après un carton plein en mai 2019 et plus de 37 000 visiteurs en dix jours d’exposition.

C’est donc dans un contexte particulier, et avec une jauge limitée à 700 personnes, que l’évènement street-art de Lyon se tiendra jusqu’au 25 octobre dans le 7e arrondissement. "On s’est battu pour ouvrir", confiait ce jeudi soir Pierrick alias Cart’1, le fondateur du Peinture Fraîche Festival. "On ne décroise pas les doigts", a-t-il ajouté attendant d’être fixé sur le point de situation du ministre de la Santé, Olivier Véran, prévu dans la soirée.

Une cinquantaine d’artistes (locaux, nationaux et internationaux), ont accepté de venir s’exprimer à la Halle Debourg. "Inviter des artistes à peindre sur des murs", reste l’objectif premier du festival, rappelle Cart’1 qui souhaitait également "mettre en parallèle ce travail de rue".

Les couleurs sont sans surprise au rendez-vous tout comme la réalité virtuelle augmentée puisqu’il sera à la fois possible de découvrir les différentes œuvres à l’œil nu mais également grâce à une application qui fera s’animer les différents tableaux. Le résultat est une nouvelle fois bluffant, les visiteurs pourront le constater par eux-mêmes jusqu’au 25 octobre.

L’entrée est à 5 euros et est gratuite pour les moins de 12 ans. Il est conseillé de réserver en ligne, des créneaux horaires ont en effet été mis en place afin de respecter les différentes mesures sanitaires.