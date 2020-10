OL-OM : une “obligation de résultats” pour ce premier Olympico de la saison

L'OL reçoit l'OM ce dimanche pour le premier Olympico de la saison. Une affiche alléchante, mais surtout une obligation de résultats pour l'OL.



Une seule victoire sur les cinq premières rencontres, le bilan n'est pas satisfaisant du côté de l'OL. C'est notamment le manque de réalisme offensif qui a manqué aux Lyonnais sur les derniers matchs : "Il y a des axes d’amélioration, on en est conscients. Il faut marquer plus de buts. On travaille dans ce domaine. Il faut être positif pour aller chercher la réussite, car on en manque un peu en ce moment. Les résultats ne sont pas là. On est conscients des choses dans le groupe", a constaté Léo Dubois en conférence de presse d'avant-match. Un constat partagé par Rudi Garcia : "On a un problème d’efficacité. Cela ne peut que revenir. Je n’ai pas aimé la première période à Lorient. On a continué à travailler sur le plan offensif. On est l’équipe qui arrive le plus dans la surface adverse. Il faut conclure, c’est important. On a quelques joueurs en dessous de leur rendement".

Sur le papier, ce n'est pas l'équipe la plus simple pour se relancer que les Lyonnais vont affronter ce dimanche. Mais les Marseillais sont aussi en manque de résultats ces derniers temps. "On a une obligation de résultats. On sait que c’est une très bonne équipe. On connaît les caractéristiques des joueurs adverses, mais je suis confiant, on a bien bossé", ajoute le défenseur.

Pour cette rencontre, Rudi Garcia sera privé de Jeff Reine-Adelaïde qui est toujours blessé. Incertains, Maxence Caqueret et Maxwel Cornet sont bien dans le groupe, tout comme la nouvelle recrue Lucas Paqueta, qui est qualifié pour affronter l'OM : "Il faut qu’il retrouve ce niveau qui lui avait permis d’être convoité par le Milan. C’est un gaucher. Il a une belle qualité de passe. On l’a vu à l’entraînement. Je vais l’aider à retrouver de la confiance. Il peut y avoir un temps d’adaptation, mais le fait qu’on ait beaucoup de Brésiliens l’aidera à s’intégrer", a conclu Rudi Garcia sur sa nouvelle recrue.

Coup d'envoi de la rencontre à 21h.