Pompier agressé à la machette à Lyon : une manifestation prévue ce mercredi

Les soldats du feu lyonnais sont à bout.



Dans un communiqué, le syndicat Sud annonce qu'une manifestation se déroulera à Lyon ce mercredi pour dénoncer les nombreuses agressions dont ils sont victimes.

Pour rappel, un pompier avait été blessé à la tête par un homme armé d'une machette dans le 7e arrondissement ce week-end. A Rillieux-la-Pape, lors de la nuit d'émeutes entre samedi et dimanche, un équipage a été accueilli avec des boules de pétanque.

"Cette situation est grave et inacceptable pour et notre sécurité et nous souhaitons stopper cette escalade", indiquent les représentants de Sud SDMIS 69.

Les pompiers se retrouveront mercredi à 14h devant le SDMIS, puis se rendront devant la préfecture du Rhône pour un dépôt symbolique de casques. Selon le syndicat, des collègues venus d'autres départements seront également présents à Lyon pour porter des revendications qui reviennent chaque année, sans de véritables solutions proposées par le gouvernement ou la préfecture.