Lyon / Villeurbanne : Encadrement des loyers, qu'est-ce que c'est ?

Alors que cet encadrement a été mis en place à Lille ainsi qu'à Paris, Lyon et Villeurbanne seraient les prochaines villes à l'accueillir



Nouveau projet pour Lyon et Villeurbanne ! Alors qu'il est de plus en plus difficile de se loger dans ces deux villes, le dispositif de l'encadrement des loyers devrait être instauré en 2021.

L'encadrement des loyers a pour objectif principal de réguler les prix de l'immobilier en freinant l'augmentation de ceux-ci. Afin de mettre en place ce nouveau système, Bruno Bernard, président du conseil de la métropole, doit obtenir l'accord du conseil pour déposer un dossier auprès de l'État.

Si le projet est validé, l'encadrement sera alors mis en vigueur pendant 5 ans et concernera les appartements vides ainsi que les appartements meublés dans des zones déterminées. Dans ces zones, le loyer maximum ne pourra dépasser le loyer médian de la zone plus 20%.