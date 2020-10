Lyon : un tour de l’Europe à vélo électrique pour la planète !

Antoine Abou a prévu de parcourir 7 000 kilomètres en neuf mois.



Ce jeune Lyonnais de 22 ans s’est lancé le 20 septembre dernier dans une aventure pour le moins insolite. Il a débuté un tour d’Europe en vélo électrique avec comme objectif de passer par douze villes du continent. "Aller interviewer les acteurs du changement environnemental et en faire de petites interviews que je poste sur les réseaux sociaux", tel est l’objectif d’Antoine au cours de ce périple.

L’idée d’un tour d’Europe en vélo électrique pour la planète est venue au jeune homme après avoir échoué aux oraux d’un Master Entrepreneuriat à Lyon. "Je voulais trouver un projet qui puisse allier en même temps le fait de voyager et le fait d’apprendre beaucoup pour entreprendre par la suite", explique-t-il. "L’environnement c’est quelque chose qui me touche et qui touche tout le monde", ajoute Antoine qui est donc parti avec pour bagages son vélo électrique, des batteries, des vêtements, une tente et un sac de couchage.

Après avoir fait escale à Paris, Lille et Bruxelles et déjà réalisé une vingtaine d’interviews, le jeune Lyonnais va ensuite prendra la direction d’Amsterdam, Oslo, Stockholm ou encore Copenhague. "Il y a énormément de choses à faire… Je veux développer une communauté autour des enjeux environnementaux pour pouvoir inspirer peut-être d’autres personnes", assure-t-il.

« Si on a 150 000 personnes avec un taux d’engagement de 10%, on peut vraiment agir pour faire changer les choses ou pour faire pression sur les grosses entreprises pour qu’elles accélèrent leur transition », insiste Antoine Abou dont les contenus sont à retrouver sur les comptes Instagram, Tik Tok et Facebook de son périple intitulé Cycling4planet.