LOU Rugby : face à Bordeaux-Bègles, les Lyonnais retrouvent (enfin) la victoire ! (27-10)

La dernière victoire datait de février dernier contre le Racing 92. Ce lundi, les Lyonnais ont regoutté à la victoire contre les leaders du Top 14 la saison dernière, Bordeaux-Bègles. Les hommes de Pierre Mignoni se sont imposés 27 à 10.



Les Lyonnais sont bien rentrés dans leur match en imposant leur présence dans le camp adverse. Rapidement, les Bordelais se sont mis à la faute, ce qui a profité au LOU. A la 6e minute de jeu, Léo Berdeu a parfaitement transformé la première pénalité du match en face les poteaux (3-0). Quatre minutes plus tard, Charlie Ngatai a alourdi le score d’une magnifique pénalité du milieu de terrain (6-0).

Affamés, avec "l’envie d’êtes payés" comme l’avait annoncé Pierre Mignoni en conférence de presse d’avant-match, les Rouges et Noirs n’ont pas baissé de rythme. A la 15e, Colby Fainga’a, qui a profité d’une erreur d’interception adverse, a parfaitement récupéré le ballon pour aller aplatir quelques mètres plus loin le ballon, avant que l’essai soit transformé (13-0). Entame de match parfaite.

Après un peu plus de 10 minutes de "creux", sans réelle occasion, les Lyonnais ont un peu plus enfoncé le clou avec une nouvelle pénalité de Léo Berdeu à la 28e minute de jeu des 35 mètres, puis une autres à la 37e (19-0).

C’est sur ce score, les Lyonnais sont rentrés aux vestiaires, après un premier acte très bien négocié, pendant lequel les Bordelais n’ont pas su se montrer dangereux, hormis juste avant la pause.

Une baisse de régime dans le second acte

De retour des vestiaires, les Lyonnais n’ont pas stoppé leur marche en avant. Toujours aussi indisciplinés, les Bordelais ont offert une nouvelle pénalité à Léo Bordeau à la 52e. Très en forme ce lundi soir, il n’a pas tremblé face aux poteaux pour offrir trois points de plus à ses coéquipiers et aux 1000 supporters (22-0).

Piqués, avec l’envie de revenir dans le match, les Bordelais ont inscrit un essai à la 61e par l’intermédiaire de Joseph Dweba. Malheureusement pour eux, il n’a pas été transformé (22-5).

De manière générale, les Lyonnais ont plus souffert défensivement pendant la seconde période. Malgré un essai encaissé dans les derniers instants, inscrit par Yoram Moefana, les locaux ont réussi à répondre par l’intermédiaire de Mickael Ivaldi (27-10). Preuve d'un bon état d'esprit ce lundi soir.

A l'issue de la rencontre, Pierre Mignoni s'est montré très satisfait : "L’état d’esprit c’était le minimum ce soir. On s’est servi de ces trois semaines pour bien préparer ce match. Je nous ai trouvé moins bien sur la seconde période, avec plus de fautes. Mais encore une fois je suis très satisfait. Ce soir on a basculé dans le Top 14. Bravo aux joueur, on a montré un très bel état d’esprit ce soir face à une belle équipe".

Maintenant la saison lancée, il faudra confirmer pour le LOU Rugby. Les Rouges et Noirs se déplaceront dès ce dimanche sur la pelouse de Pau.