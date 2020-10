OL : fin du mercato avec les départs de Reine-Adélaïde et Andersen

L’opération dégraissage ne s’est pas vraiment passée comme prévu.



Des trois joueurs aux plus fortes valeurs marchandes (Memphis Depay, Houssem Aouar et Moussa Dembélé), aucun ne sera finalement parti de l’OL cet été.

Le mercato prolongé se terminait ce lundi, et le club lyonnais a annoncé deux nouveaux départs de dernière minute. A commencer par le flop record Joachim Andersen. Le défenseur central danois a été prêté sans option d’achat à Fulham en Angleterre, où il retrouvera Kenny Tete, déjà transféré outre-Manche. Lyon espère probablement qu’il tape dans l’œil d’une formation anglaise fortunée prête à mettre le pactole sur lui l’été prochain.

Autre opération ficelée avant minuit : le prêt avec option d’achat de 25 millions d’euros de Jeff Reine-Adélaïde à Nice. Après l’échec des pistes menant à Rennes et au Herta Berlin, l’OL a réussi à se débarrasser du milieu de terrain ingrat qui réclamait son départ face à son manque de temps de jeu après sa grave blessure.

Rayon arrivées, cette dernière journée s’est révélée assez pauvre. L’OL a officialisé les venues de Mattia De Sciglio, le latéral polyvalent de la Juventus de Turin, en prêt pour une saison, mais aussi du défenseur algérien de 30 ans Djamel Benlamri (qui a fait toute sa carrière en Algérie et en Arabie Saoudite, il arrive libre ndlr) et d’Habib Keita, un jeune milieu de terrain malien acquis pour 1 million d’euros. Pas de Facundo Pellistri, l’ailier uruguayen a finalement pris le chemin de Manchester United. Ni d’Islam Slimani, l’attaquant algérien pisté par Juninho mais qui ne serait venu qu’en cas de départs combinés de Reine-Adélaïde et de Memphis.