Covid-19 : Lyon pourrait basculer en alerte maximale

C’est désormais une prise de parole très attendue.



Le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendra ce jeudi à 18h sa conférence de presse hebdomadaire concernant l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en France. La Métropole de Lyon va-t-elle passer en alerte maximale comme c’est actuellement le cas à Paris et à Marseille ? C’est la question qui se pose au sein de la capitale des Gaules.

Selon France Inter, un quart des grandes métropoles du pays vont basculer en zone alerte maximale. Lyon tout comme Saint-Etienne, Grenoble ou encore Lille devraient être concernées par les nouvelles annonces du gouvernement. La semaine dernière, le ministre de la Santé avait déjà pointé du doigt ces grandes villes parlant d’une évolution "très préoccupante".

Reste à savoir si ce passage en zone écarlate se confirmera ce jeudi soir avec au bout certainement de nouvelles mesures restrictives comme la fermeture totale des bars et la mise en place d’un protocole sanitaire dans les restaurants. "Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables, et où on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions", a déclaré ce mercredi soir Emmanuel Macron à la télévision.