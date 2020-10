L’enseigne danoise Normal arrive à Lyon !

Deux magasins vont ouvrir ce vendredi au sein de la capitale des Gaules.



L’enseigne Normal débarque à Lyon au centre commercial de la Part-Dieu et au pôle de commerces et de loisirs de Confluence.

Comptant plus de 240 magasins en Europe (dont 11 en France en région parisienne, à Marseille et à Lille), la chaîne danoise, dont le slogan est "Produits normaux, prix anormaux" propose du maquillage, des soins pour la peau et les cheveux, des gels douche ou encore des boissons et produit alimentaires salés et sucrés de Scandinavie et des Etats-Unis.

"Lyon est une métropole intéressante qui rassemble les lyonnais, une large communauté étudiante, des touristes, et des entreprises. C’est très attrayant pour nous, et Lyon était un choix évident", déclare dans un communiqué Torben Mouritsen, le PDG de Normal.

Les deux magasins lyonnais ouvriront ce vendredi avec des animations prévues dans les deux centres commerciaux.