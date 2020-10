Covid-19 : Lyon va basculer en zone d'alerte maximale de circulation du coronavirus dès samedi matin

L'échéance avait été repoussée, mais elle est désormais imminente.



Lyon va basculer en zone d'alerte maximale de circulation du coronavirus dès samedi matin, a annoncé ce jeudi soir Olivier Véran.

Cela devrait donc impliquer la fermeture totale des bars de la Capitale des Gaules. Le protocole sera renforcé dans les restaurants, avec des groupes de six personnes maximum, et des tables espacées d'un mètre. Les clients devront également laisser leurs coordonnées pour être joignable en cas d'identification d'un cluster dans l'établissement. A la Préfecture du Rhône de confirmer la date et les territoires concernés par ces mesures.

"Il est important que chacun participe à cet effort", a demandé Olivier Véran. La décision de passer Lyon en zone d'alerte maximale a été prise "en conseil de défense, en accord avec le président", a indique le ministre de la santé. Et ce, alors que la côte d'alerte a largement été dépassée dans la métropole lyonnaise.