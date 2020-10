Annulation du salon Equita Lyon

L'annonce a été faite ce jeudi soir par les organisateurs. Le salon Equita, qui aurait dû se dérouler à Eurexpo, est annulé.



En revanche, le Longines Equita Lyon est lui maintenu, et se déroulera du 24 octobre au 1e novembre prochain. Les compétitions se dérouleront devant 1 000 personnes maximum.

Pour Sylvie Robert, présidente de GL events Equestrian Sport, "cette décision de maintenir les compétitions de la grande piste répond aux engagements que nous avons pris depuis des mois de soutien aux sportifs et aux propriétaires, particulièrement affectés par la pandémie. Le sport doit vivre, les athlètes, cavaliers et chevaux, doivent pouvoir travailler, concourir et s’entraîner, en vue des grandes échéances à venir, au premier titre desquelles les Finales des Coupes du monde FEI, les Championnats d’Europe FEI et les Jeux olympiques de Tokyo 2021".