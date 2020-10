Lyon : fermeture des bars dès samedi pour 15 jours minimum

Lyon va basculer en zone d'alerte maximale de circulation du coronavirus dès samedi matin.



L’annonce avait été faite ce jeudi soir par le ministre de la Santé Olivier Véran lors de son point hebdomadaire sur l’épidémie de Covid-19.

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi matin, la préfecture du Rhône a confirmé la fermeture totale des bars, péniches ou chichas de la capitale des Gaules pour deux semaines minimum.

Le protocole sanitaire sera également renforcé dans les restaurants, avec des groupes de six personnes maximum par table, et des tables espacées d'un mètre. Les clients devront également laisser leurs coordonnées pour être joignables en cas d'identification d'un cluster dans l'établissement.

Les établissements qui reçoivent du public seront encore plus largement fermés. En effet, les salles de jeux et casino, lieux d’exposition et salons, ou encore les tentes et chapiteaux en extérieur n’auront plus le droit d’ouvrir dès samedi. Dans les centres commerciaux de Lyon, une jauge de 4m carré par client hors personnel. sera imposée dès samedi aussi.

Des mesures justifiées par l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes car les analyses montrent actuellement qu’il y a 290 cas pour 100 000 habitants dans la région. De plus, "on observe une augmentation des cas recensés par l’assurance maladie", a précisé le directeur de l’ARS. "Le virus circule de plus en plus", a prévenu le patron de l’agence régionale de santé. "Le constat est clair : malgré les mesures déjà prises ces dernières semaines, cela ne suffit pas", a déclaré le préfet du Rhône Pascal Mailhos.