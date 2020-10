Lyon : la ligne C du métro va fermer plus tôt lundi et mardi

A partir de ce lundi, il faudra anticiper ses trajets en soirée sur la ligne C du métro.



Des rails de la ligne C du métro lyonnais vont être remplacés à partir de cette semaine. Par conséquent, le trafic sera interrompu plus tôt lors des soirées de ce lundi et de ce mardi.

Le dernier départ de Cuire en direction d'Hôtel de Ville se fera à 22h05. Dans le sens inverse, le dernier départ d'Hôtel de Ville en direction de Cuire aura lieu à 22h18.

La semaine prochaine, le lundi 19 octobre et le mardi 20 octobre, le métro C circulera seulement entre les stations Hôtel de Ville et Hénon. Un bus relais assurera la liaison entre Hénon et Cuire.