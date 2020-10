Lyon intègre pour la première fois le classement des Meilleures Villes du monde

Il s'agit du Condé Nast Traveler Reader's Choise.



La capitale des Gaules se positionne à la 2ème place du palmarès des grandes villes mondiales, après Kyoto et devant Singapour, Sydney, Tokyo ou encore Helsinki, et au cinquième rang mondial, toutes catégories confondues.

Pour arriver à ce classement, "plus de 715 000 lecteurs du Condé Nast Traveler ont soumis un nombre incroyable de réponses en évaluant leurs expériences de voyage à travers le monde", précise OnlyLyon. Une enquête menée au début de la pandémie.

Les Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards sont la plus ancienne et la plus prestigieuse reconnaissance de l'excellence dans le secteur du voyage.

"La reconnaissance d'un célèbre magazine présent dans le monde entier, et surtout de ses lecteurs, nous va droit au cœur", s'est réjoui François Gaillard, Directeur de l'Office de Tourisme de la Métropole de Lyon.