Trois mois après sa fermeture, une consultation citoyenne pour relancer la Cité de la gastronomie de Lyon

La cité internationale de la gastronomie va-t-elle renaître de ses cendres à Lyon ?



Trois mois après la résiliation du contrat de délégation de service public avec Magma Cultura, la Métropole de Lyon a réuni ce mardi l'ensemble des membres du fonds de dotation pour "échanger sur la nouvelle vie de ce lieu emblématique" installé au sein du Grand Hôtel-Dieu à Lyon.



Une consultation citoyenne "ambitieuse" avec la création d'un jury citoyen sera prochainement mise en œuvre, annonce la Métropole de Lyon. "Aujourd’hui l’heure est à la reconstruction avec la définition d’un nouveau concept autour de la thématique santé et nutrition en associant les mécènes, les professionnels de la filière mais aussi les habitants de notre métropole", explique Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

D'ici là, l'élu EELV "ne souhaite pas voir ce lieu déserté et appelle les partenaires et les mécènes à animer ce lieu en hébergeant des expositions, des événements et en accueillant des expérimentations qui pourraient préfigurer la prochaine Cité de la Gastronomie".

"Ce lieu privilégié se doit d’accueillir des événements collaboratifs, des débats sur les grands enjeux contemporains de la Gastronomie et mobiliser à la fois les acteurs du monde agricole, des métiers de bouche, du domaine médical, scientifique et de la recherche. Nous devons faire de cette Cité un lieu d’innovation, de créativité, où se fabriquent les politiques de l’alimentation de demain et organiser des conférences, des banquets ou autres démonstrations" a notamment proposé Régis Marcon, membre fondateur et Président du Comité d’Orientation stratégique de la Cité Internationale de la Gastronomie.

Depuis les Journées européennes du Patrimoine, la Métropole de Lyon a redonné un accès libre au Dôme des Quatre-Rangs et aux salles de la Charité qui ont, à ce jour, accueilli plus de 6 000 visiteurs.