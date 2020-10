La SaintéLyon 2020 annulée !

L’information a été officialisée ce mercredi.



La SaintéLyon 2020 n’aura pas lieu. "A un peu plus de 50 jours de l’évènement, la situation sanitaire ne cessant d’empirer et les restrictions de se durcir, il devient improbable d’espérer un "mieux" à court terme et impossible dans ces conditions de maintenir l’évènement", expliquent les organisateurs de la course sur leur page Facebook qui ajoutent avoir travaillé ces derniers jours sur une version "Limited" de l’évènement.

"Nous aurions tellement aimé tenir tête à ce virus et finir l’année en beauté en partageant avec vous cette nuit magique. Ce n’est que partie remise. Vivement 2021", conclut le message de la SaintéLyon qui devait se dérouler le week-end du 5 et 6 décembre.

Les coureurs inscrits seront remboursés à 100% ou à 60% s’ils ont choisi ou non la garantie annulation ou l’option report.