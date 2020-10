Covid-19 : un couvre-feu instauré au sein de la Métropole de Lyon de 21h à 6h

Emmanuel Macron a confirmé l'information ce mercredi soir lors de son interview télévisée.



Le Président de la République a annoncé que des couvre-feux de 21h à 6h du matin entreraient en vigueur dès samedi 00h dans les 59 communes de la Métropole de Lyon. Mais aussi en Ile-de-France et dans sept métropoles : Grenoble, Lille, Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne et Toulouse. Et ce, au moins jusqu'au 1er décembre.

Selon le chef de l’Etat, "reconfiner le pays serait disproportionné", mais il fallait "réduire les contacts privés qui sont les plus dangereux". Le couvre-feu est "une mesure pertinente, on a vu sa pertinence en Guyane".

Tous les établissements comme les restaurants et les cinémas devront donc fermer à 21h. "Si vous habitez à côté du restaurant, vous pourrez sortir à 21h. Mais si vous avez 30 minutes de transport, il faudra se réorganiser", a précisé Emmanuel Macron.

Son Premier ministre Jean Castex prendra le relais jeudi matin à l'occasion d'une conférence de presse indiquera les détails des exceptions pour ne pas avoir à respecter le couvre-feu, comme les personnes qui travaillent de nuit : des autorisations, comme durant le confinement, sont à prévoir. Il n'y aura pas de restrictions de déplacements entre les régions.

A noter que des contrôles de police et de gendarmerie seront réalisés pour faire respecter le couvre-feu. Une amende de 135 euros est à prévoir, qui montera à 1500 euros en cas de récidive.