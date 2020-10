Une nouvelle manifestation des soignants ce jeudi à Lyon

Les professionnels de la santé et de l’action sociale sont appelés à faire grève.



"La crise COVID est toujours là, le SEGUR est passé mais rien n’a changé". C’est une nouvelle journée de mobilisation des soignants qui est prévue ce jeudi dans toute la France afin de dénoncer le manque de moyens et d’effectifs dans les établissements.

"La population est de plus en plus inquiète du manque de personnels dans les hôpitaux et le médico-social. Sans signal fort, la deuxième vague de crise COVID 19 risque de faire s’écrouler notre système de santé et d’action sociale", assure dans un communiqué la CGT du Rhône qui met en avant qu’en 2019 "ce sont plus de 3400 lits d’hospitalisation complète qui ont fermé pour seulement 1500 places d’hospitalisation partielle ouvertes".

Une manifestation est notamment prévue à Lyon ce jeudi après-midi. Un cortège partira à 14h du siège de l’ADAPEI (cours Albert Thomas) et prendra la direction de la préfecture.