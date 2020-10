Covid-19 : quelles communes concernées par le couvre-feu dans la Métropole de Lyon ?

Même si Emmanuel Macron l’a répété ce mercredi soir, tout le monde n’a pas forcément compris que le couvre-feu qui sera appliqué dès samedi matin concernerait l’intégralité de la Métropole de Lyon.



C’est à dire Lyon et ses neuf arrondissements, mais aussi Villeurbanne ou Vénissieux. Au total, ce sont 59 communes qui composent l’agglomération lyonnaise, et qui seront donc soumises durant 4 à 6 semaines à ce couvre-feu de 21h à 6h du matin. Des contrôles de police et gendarmerie seront réalisés, toute personne en faute s'exposera à une amende de 135 euros. Cela veut également dire que les restaurants, cinémas et autres salles accueillant du public devront fermer plus tôt dans les villes ci-dessous.

Voici la liste de ces 59 communes concernées :

Albigny-sur-Saône

Bron

Cailloux-sur-Fontaines

Caluire-et-Cuire

Champagne-au-mont-d’Or

Charbonnières-les-Bains

Charly

Chassieu

Collonges-au-mont-d’Or

Corbas

Couzon-au-mont-d’Or

Craponne

Curis-au-mont-d’Or

Dardilly

Décines-Charpieu

Ecully

Feyzin

Fleurieu-sur-Saône

Fontaines-Saint-Martin

Fontaines-sur-Saône

Francheville

Genay

Givors

Grigny

Irigny

Jonage

La Mulatière

La-Tour-de-Salvagny

Limonest

Lissieu

Lyon

Marcy-l’Etoile

Meyzieu

Mions

Montanay

Neuville-sur-Saône

Oullins

Pierre-Bénite

Poleymieux-au-mont-d’Or

Quincieux

Rillieux-la-Pape

Rochetaillée-sur-Saône

Saint-Cyr-au-mont-d’Or

Saint-Didier-au-mont-d’Or

Saint-Fons

Saint-Genis-Laval

Saint-Genis-les-Ollières

Saint-Germain-au-mont-d’Or

Saint-Priest

Saint-Romain-au-mont-d’Or

Sainte-Foy-lès-Lyon

Sathonay-Camp

Sathonay-Village

Solaize

Tassin-la-Demi-Lune

Vaulx-en-Velin

Vénissieux

Vernaison

Villeurbanne