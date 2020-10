Couvre-feu à Lyon : une attestation sera nécessaire pour sortir de 21h à 6h

Le premier ministre a dressé ce jeudi après-midi les contours du couvre-feu qui entrera en vigueur dès vendredi minuit dans les 59 communes de la Métropole de Lyon.



Il sera ainsi interdit de sortir de 21h à 6h du matin, sauf exception. "Tous les lieux recevant du public seront fermés. A 21h, tout le monde devra être chez soi", a insisté Jean Castex. Les déplacements professionnels resteront autorisés. Ceux pour raison médicale aussi.

"Si vous avez un train ou un avion qui arrive ou qui part après 21h, il faudra être en capacité de montrer son billet", a précisé le premier ministre. Autre exception, "si vous devez vous rendre auprès d'un proche en situation de dépendance, ou pour sortir un animal de compagnie".

Comme pendant le confinement, il faudra se munir d'une attestation pour sortir pendant les heures soumises au couvre-feu. Elle sera disponible sur le site du gouvernement, ou en appelant le 0 800 130 000. Une feuille manuscrite sera également autorisée. Un justificatif de l'employeur ou une carte professionnelle pourra être demandé par les 12 000 policiers spécialement chargés de vérifier le respect du couvre-feu. Tout contrevenant risquera une amende de 135 euros.

Certains établissements seront dispensés, notamment les structures de santé, les établissements d'accueil de personnes en difficulté, les hôtels, les restaurants faisant de la livraison ou encore les commissariats.

"Ce couvre-feu s'appliquera aux espaces publics, et aura pour objectif de réduire les interactions dans la sphère privée dans les prochaines semaines". Ainsi, la règle des six personnes devra être respectée à domicile, ainsi que dans les restaurants ou sur l'espace public.

A noter également le durcissement des règles sur l'ensemble du territoire du Rhône, où toutes les fêtes privées et autres soirées étudiantes seront interdites. Tous les restaurants devront désormais respecter le protocole sanitaire renforcé, avec six personnes maximum par table et la mise en place d'un fichier de liaison en cas de cluster identifié.

L'état d'urgence sanitaire restera en vigueur jusqu'à fin novembre au moins.