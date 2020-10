Lyon : une Fête des Lumières dans les parcs cette année ?

Le maire de Lyon se prononcera à la mi-novembre sur le maintien ou non de la Fête des Lumières 2020.



Grégory Doucet est resté optimiste ce jeudi sur la question. A la mi-novembre, Lyon pourrait être sortie de sa période de couvre-feu. "La Fête des Lumières reste d'actualité si la situation s'améliore. (...) On travaille sur un scénario aménagé, on ne pourra pas proposer celui iniatialement prévu", a concédé le maire écologiste, qui envisage d'allonger la durée de l'évènement, qui se tiendrait peut-être du 4 au 8 décembre. Soit un jour de plus que d'habitude.

Deux lieux où l'accueil du public dans le respect des gestes barrières serait facilité ont été retenus : le parc de la Tête d'Or et le parc Blandan où plusieurs oeuvres d'artistes seraient installées pour permettre une déambulation dans de bonnes conditions.

Tout ça, si l'épidémie de coronavirus recule d'ici là, bien entendu.