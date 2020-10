Un train fantôme et un bus de l’horreur pour Halloween à Lyon

Si vous voulez vous faire peur, ces visites sont pour vous.



A l’occasion du week-end d’Halloween, Lyon City Tour et Cybèle organisent des visites pour le moins insolites.

Il sera notamment possible de monter à bord du train fantôme où les grands esprits mythiques du passé de Lyon viendront raconter des légendes mystérieuses adaptées pour les enfants. Rendez-vous samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre avec 4 départs à 11h, 14h, 15h15 et 16h30 (rendez-vous 17 rue Paul Chenavard dans le 1er). Un concours de déguisement, une distribution de bonbons et un stand de maquillage seront également au programme.

Pour les moins froussards, le rendez-vous est donné dans le bus de l’horreur qui fera lui aussi le tour de la capitale des Gaules avec des histoires de revenants, de morts sordides et de grandes catastrophes lyonnaises. Un seul et unique départ est prévu le samedi 31 octobre à 18h30 (3 quai des Célestins dans le 2e). Interdit aux moins de 18 ans.

Réservation obligatoire sur le www.lyoncitytour.fr