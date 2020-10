Le Zoo Art Show de retour à Lyon !

La 3e édition de l’évènement débute ce samedi dans le 6e arrondissement.



C’est une exposition XXL que les visiteurs pourront découvrir au sein d’un bâtiment signé par l’architecte Tony Garnier et situé 4 rue Boileau. Plus de 200 artistes ont transformé les lieux en un véritable temple de l’art urbain avec au bout 4 000 m2 à parcourir sur trois étages.

"Tu peux déambuler de droite à gauche et de haut en bas. L’idée, c’est vraiment de se perdre dans le bâtiment", assure Antoine Roblot, le fondateur du Zoo Art Show. "Cette année, on a vraiment voulu que ça devienne un lieu de vie. L’exposition va aussi être utilisée comme une scène de théâtre", précise-t-il.

En plus des nombreuses œuvres de street-art à contempler, il sera possible de faire du basket ou encore de la basket sans oublier d’assister à des performances en live, notamment de danse sous la direction du danseur et chorégraphe Bboy Lilou. Une restauration street food sera également assurée par les chefs de Food Traboule, Tabata et Ludovic Mey.

"On va en fait faire marcher ses cinq sens", résume Antoine Roblot qui espère faire aussi bien que les deux dernières éditions malgré le contexte sanitaire. Les réservations en ligne sont en effet obligatoires avec la mise en place de créneaux. Si les performances prévues le soir vont être réadaptées, les visites en journée seront assurées et maintenues tous les jours pendant les vacances scolaires.

Le Zoo Art Show se déroule du 17 octobre au 20 décembre 2020. Entrée à 10 euros.