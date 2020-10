OL féminin-Guingamp : les Lyonnaises s’imposent avant la trêve internationale (4-0)

Ce vendredi soir en ouverture de la 6e journée de D1 Arkema, l'OL féminin s'est imposé 4-0 contre Guingamp. Un score fleuve, mais qui a mis du temps à se dessiner.



Les Lyonnaises ont été patientes ce vendredi. Elles ont ouvert le score par l'intermédiaire d'Amandine Henry à la 37e minute de jeu. Sur un centre de Delphine Cascarino, la milieu de terrain a trompé de la tête la gardienne bretonne. Un but que la numéro 6 a fêté en envoyant un message à la sélectionneuse Corinne Diacre, qui ne l'a pas appelé pour le prochain rassemblement des Bleues, en célébrant à la Memphis avec les doigts dans les oreilles.

Au retour des vestiaires, les spectateurs du Groupama OL Training Center ont dû attendre la 70e minute de jeu pour voir Amel Majri alourdir le score. De retour dans le groupe, Sara Björk Gunnarsdóttir a inscrit le troisième but trois minutes plus tard, et Amel Majri s'est offert un doublé en fin de rencontre.

"Il y a eu une belle opposition ce soir. On savait que ça n’allait pas être facile. Mes joueuses ont été très actives et très appliquées sur le schéma de jeu. L’entame de la seconde période est peut-être le seul bémol de ce match", a déclaré le coach Jean-Luc Vasseur à l'issue de la rencontre.

Place désormais à la trêve internationale pour les championnes d'Europe. Elles se déplaceront ensuite à Montpellier pour la prochaine journée de championnat.