Strasbourg-OL : “Il faut construire le reste de la saison dès ce dimanche” pour Memphis Depay

L'OL se déplace à Strasbourg ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.



Avant ce match, les Lyonnais sont quatorzièmes, une place qui ne satisfait pas Rudi Garcia : "On ne cherche pas d’excuse. On devrait être mieux classé. C’est de notre faute, et de la mienne en premier. A part la première période de Lorient, on a été bons, mais cela ne suffit pas. C’est à nous de montrer sur le terrain et cela commence dès ce dimanche. J’ai entièrement confiance en cette équipe", a annoncé le coach en conférence de presse d'avant-match.

Des résultats notamment dus au réel manque de réalisme et d'efficacité devant le but : "Il y a une chose évidente, on n’a pas marqué assez de buts. On doit retrouver de l’efficacité avant tout. On travaille dur pour cela. Il faut retrouver le chemin du but et le jeu sera plus fluide. C’est dommage d’avoir fait ce début de saison. L’équipe doit rester soudée pour se reprendre", a ajouté Memphis Depay.

Pour l'attaquant, qui assure avoir désormais la tête à l'OL après son transfert avorté au Barça, "il faut construire le reste de la saison dès ce dimanche" contre les Alsaciens. Un match qui paraît abordable sur le papier, mais "Strasbourg est une équipe athlétique avec un bon coach. C’est toujours difficile là-bas", a confié l'entraîneur. "On est en déficit de points. Il faut en récupérer à l’extérieur. Il faudra gérer des points particuliers du jeu de Strasbourg comme l’enthousiasme et le physique. On a les idées et on les travaille à l’entraînement", a-t-il complété.

Pour ce match, Melvin Bard, touché au mollet avec les Espoirs, sera absent. Bruno Guimaraes est lui suspendu, au grand regret du technicien : "Il est suspendu pour un carton jaune qu’il a pris la saison passée (en finale de Coupe de la Ligue contre le PSG, ndlr). Je ne trouve pas le bon sens là-dedans. Dans cette période de Covid, est-ce qu’il ne serait pas intelligent que les suspensions soient reportées pour garder des équipes compétitives ? Il faut adapter les règles".

Du côté des joueurs touchés par le coronavirus, il y avait des incertitudes jusqu'au dernier moment. Léo Dubois est bien dans le groupe, tout comme Anthony Lopes. En revanche, Jullian Pollersbeck et Maxence Caqueret sont restés à Lyon.

Coup d'envoi de la rencontre à 13h.