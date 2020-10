Strasbourg-OL : Lyon renoue enfin avec la victoire (2-3)

Ce dimanche à 13h, l’Olympique Lyonnais retrouvait le chemin des pelouses de Ligue 1 après la trêve internationale et se rendait à Strasbourg.



Malgré l’absence de plusieurs joueurs, l’OL imposait son rythme et assiégeait le but alsacien. A la 12e minute, Tino Kadewere ouvrait le score et inscrivait son premier but sous son nouveau maillot. Le Zimbabwéen profitait d’une belle ouverture de Memphis Depay pour tromper Bingourou Kamara (0-1).

Un autre attaquant en manque de confiance se faisait ensuite plaisir. Karl Toko-Ekambi prouvait que son talent n’était pas resté à Lisbonne, écrasé sur le poteau de Manuel Neuer. Le Camerounais doublait la mise à la 26e, puis un 3e but à la 42e. A chaque fois grâce à un travail remarquable de Memphis (0-3).

Mais l’OL ne serait pas l’OL si les démons du passé ne resurgissaient pas à l’occasion. Juste avant la mi-temps, Jason Denayer se trouait, obligeant Anthony Lopes à se détendre pour stopper une frappe, repoussée sur Habib Diallo qui réduisait la marque (1-3).

Au retour des vestiaires, Lyon avait véritablement changé de visage. Et Strasbourg en profitait avec une nouvelle réduction du score. Jean-Eudes Aholou profitait, comme Habib Diallo, d’une défense aux fraises et d’un tir repoussé par Lopes pour marquer (2-3).

Avec cette victoire à l’arrachée, Lyon reprend goût aux trois points. Mais Rudi Garcia devra cravacher pour que son équipe soit séduisante au-delà des 40 premières minutes. L’OL recevra Monaco dimanche prochain à 21h, une rencontre qui se disputera à huis-clos compte-tenu du couvre-feu.