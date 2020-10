Un maire du Rhône visé par des tags menaçants

Il s'agit du maire de Grigny, Xavier Odo.



Déjà ciblé par des tags insultants cet été sur la façade de son domicile, l'élu a révélé ce dimanche soir la découverte de nouvelles inscriptions dans l’allée 9 de la résidence Pasteur.

Dans un communiqué, Xavier Odo en dévoile la teneur, avec les fautes d’orthographe de circonstance : "nique ta mère/la nationale/la municipale", "Odo sa va te sekestrer" ou encore "Odo pine ta mère du C4 chez toi".

"J’ai donc immédiatement déposé plainte, en mon nom mais également au nom de la ville afin que les auteurs de ces faits soient rapidement retrouvés et arrêtés. Il est intolérable que dans un pays comme le nôtre nous puissions insulter et menacer ainsi les représentants de l’Etat", a réagi le maire de Grigny.

Il en "appelle solennellement au gouvernement de Jean Castex et à son ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Protégez les forces de l’ordre et les maires, qui sont garants de l’autorité régalienne. Donnez tous les moyens pour trouver les responsables.. J’en appelle solennellement à la responsabilité des autorités judiciaires : sanctionnez ces délinquants de la manière la plus ferme".