Lyon : une grève dans les services de réanimation des HCL

Un préavis a été déposé la semaine dernière.



Les personnels des services de réanimation des Hospices Civils de Lyon demandent plus de moyens matériels et humains afin de faire à l’afflux de patients, qu’ils soient atteints du Covid-19 ou non. "Des pousses seringues, est-ce trop demandé aux Hospices Civils de Lyon 2éme CHU de France ? Nous ne parlons pas de rémunération nous voulons des effectifs et du matériel", déplore notamment la CGT des HCL dans un communiqué.

Si une réunion avec la direction a eu lieu ce samedi concernant cette demande de moyens supplémentaires, elle n’a rien donné. "Nous avons espéré être entendus sur les revendications portées par les personnels de réanimation et soins critiques des HCL, contrairement à nos espoirs nous avons eu une réponse très administrative qui ne répond en rien aux revendications des personnels. [...] Le préavis de grève est maintenu à partir du lundi 19 octobre 2020", poursuit le syndicat alors que les chiffres ne cessent de se dégrader dans le Rhône.

Ce week-end, ce sont 15 patients qui sont décédés des suites du coronavirus. A noter également que 651 personnes étaient hospitalisées ce dimanche soir dans le département.