Près de Lyon : une future école baptisée du nom de Samuel Paty

La future école du quartier de la Libération de Tassin-la-Demi-Lune portera le nom de l'enseignant assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves à Conflans-Sainte-Honorine.



L'annonce a été faite ce lundi par la Ville de Tassin-la-Demi-Lune. Une cérémonie, ouverte au grand public, sera organisée mercredi midi dans la cour de l'école du Général Leclerc. Sera alors annoncée la proposition de baptiser du nom de Samuel Paty la future école du quartier de la Libération, qui sera construite sur le terrain des Maraîchers.

"Pascal Charmot, Maire de Tassin la Demi-Lune, et toute l’équipe municipale, ont tenu à organiser un hommage à ce professeur, symbole de notre école républicaine, et témoigner avec les Tassilunois, de leur attachement aux valeurs de la République et de la laïcité, et à s’opposer à toutes les formes de violence et de fanatisme religieux", peut-on lire dans un communiqué.