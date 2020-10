De fortes rafales de vent attendues à Lyon et dans le Rhône

Ça va souffler fort sur l’agglomération lyonnaise.



Le Rhône est actuellement en vigilance jaune aux vents violents. Neuf autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par ces rafales qui seront présentes mardi et mercredi.

"Dès mardi 20 octobre 2020, avec l'établissement d'un vigoureux courant de sud, dans lequel devrait circuler la dépression Barbara, des conditions de tempête sont attendues dans les Pyrénées, avec vent très fort dans le Midi Toulousain, le Massif Central et la vallée du Rhône", précise Météo France.

Dans le Rhône, les vents s’intensifieront au fur et à mesure de la journée et atteindront au maximum les 80 km/h ce mardi et même les 90 km/h le lendemain.

La vigilance de Météo France doit prendre fin mercredi.