Le Peinture Fraîche Festival prolongé une semaine à Lyon !

Bonne nouvelle pour les amateurs de street-art.



La 2e édition du Peinture Fraîche Festival est prolongée d’une semaine. Ce sont les organisateurs de l’évènement qui en font l’annonce ce mercredi matin.

"Malgré le contexte sanitaire difficile exigeant des mesures strictes (jauge réduite, créneaux de visite, suppressions des nocturnes…), le Festival Peinture Fraîche est maintenu et connaît un véritable engouement populaire : en semaine, les visites avec médiateurs pour les groupes scolaires, centres sociaux et associations ont rencontré un franc succès. Les samedis et les dimanches, les créneaux de visites se remplissent rapidement et il n’est pas rare qu’ils soient complets dès le début du week-end", peut-on lire dans un communiqué.

L’exposition, située à la Halle Debourg dans le 7e arrondissement, sera donc visible jusqu’au dimanche 1er novembre.