Deux chats tombés dans un puits secourus par les pompiers du Rhône

Les soldats du feu de Soucieu-en-Jarrest ont mené une intervention pour le moins insolite ce lundi.



Ils avaient été appelés dans la matinée à la suite de la chute de deux chats dans un puits asséché de 9 mètres de profondeur.

Les sapeurs-pompiers du Grimp (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) ainsi que l’unité cynotechnique et des hommes des casernes de Villeurbanne et de Feyzin avaient été appelés en renfort sur place.

Les deux chats ont finalement été secourus après plus de deux heures d’intervention. "Ils ont été rendus à leur propriétaire", indiquent les pompiers de Soucieu-en-Jarrest sur leur page Facebook.