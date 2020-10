Une vente éphémère de tartes aux pralines du restaurant Paul Bocuse ce week-end !

Avis aux gourmands.



L’Auberge Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or va lancer dès ce week-end son concept nommé "Les Éphémères". Il sera en fait possible de commander en ligne une des créations signatures du restaurant et de la déguster chez soi.

Le rendez-vous sera donné une fois par mois avec à l’honneur pour cette première vente éphémère la tarte aux pralines de Benoît Charvet. "Pâtisserie bijou, texturée et légère, elle incarne à elle seule, tout l’attachement que porte le restaurant Paul Bocuse aux Lyonnais", peut-on lire dans le communiqué de présentation.

Cette collection de 500 tartes aux pralines sera disponible ce samedi 24 et ce dimanche 25 octobre à 12 euros la pièce en Click & Collect ou par téléphone au 04 72 42 90 90.

"La Maison Paul Bocuse est plus qu’une table c’est avant tout un lieu de souvenirs heureux, de partage et de joie pour beaucoup de familles. Prolonger les liens avec eux, nous inviter à leur table ou encore partager un moment avec ceux qui ne peuvent plus venir à nous par ces temps si particuliers, sont autant d’éléments qui nous ont conduits à vouloir mettre à l’honneur chaque mois une de nos créations signatures et uniquement à emporter", indique de son côté Vincent Le Roux, directeur du restaurant Paul Bocuse.

"Les Éphémères" se dérouleront en effet une fois par mois.