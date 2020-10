Lyon : la Fête des Lumières annulée !

La décision sur le maintien ou non de l'évènement cette année était attendue mi-novembre.



Selon TF1 ce jeudi soir dans son journal de 20h, l’édition 2020 de la Fête des Lumières est déjà annulée à cause de l’épidémie de coronavirus qui ne laisse pas d’autres choix dans un Rhône passé intégralement en alerte maximale et donc soumis au couvre-feu à 21h.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait pourtant milité la semaine dernière pour une Fête des Lumières du 4 au 8 décembre, sur une période plus longue pour permettre aux Lyonnais de s’y rendre plus facilement. Mais aussi de miser sur les parcs de la Tête d’Or et Blandan pour installer des illuminations et pouvoir les admirer dans un espace plus propice pour accueillir une foule.

Mais l'élu écologiste avait rendez-vous en préfecture ce mercredi en fin d’après-midi pour évoquer le sujet. Et il est probable que le représentant de l’Etat ait, au terme des discussions, été obligé de trancher pour l’annulation de la Fête des Lumières 2020, qui se reconcentrera vraisemblablement sur la pose de lumignons aux fenêtres des Lyonnais.