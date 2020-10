Le maire de Bron menacé de décapitation

Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi avoir demandé le placement sous protection de Jérémie Bréaud, une nouvelle fois menacé de mort.



Des tags ont été découverts dans le quartier de Parilly à Bron, ce jeudi, menaçant l'élu de décapitation : "Jérémy Bréaud on va te décapité FDP" (sic) ou encore "Nique la mumu" (pour police municipale ndlr) ont été inscrits sur des panneaux de chantier.

"A ma demande, le préfet va saisir la justice et prévoir une protection de l'élu", a réagi le ministre de l'Intérieur.

Jérémie Bréaud avait déjà fait l'objet de menaces le 9 octobre dernier, après une opération anti-stupéfiants menée dans sa commune par la police nationale aidée de la police municipale. L'élu s'était également illustré en s'opposant à la tenue d'un mariage dont le cortège, arrivé en retard, avait réalisé des rodéos urbains.

"Ces violents écrits sont inqualifiables, mais ne m’impressionnent pas. Je ne céderai pas dans la lutte contre la délinquance et l’insécurité ; car la sécurité est la première des libertés. À l’heure où notre pays est victime de la barbarie de l’Islam radical, où les valeurs de la République sont quotidiennement bafouées, je ne peux accepter de tels menaces et propos à mon égard et envers tous les élus de la République, des forces de sécurité, des sapeurs-pompiers, des enseignants ou le corps médical dans son ensemble", a réagi Jérémie Bréaud. Ce dernier demande un renforcement des sanctions pénales contre les atteintes aux personnes exerçant, ici un mandat.

Le maire de Bron a annoncé avoir porté plainte.