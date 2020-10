C’est le maire Grégory Doucet qui l’affirme ce vendredi matin.



Ce jeudi soir, l'emballement autour d'une annonce en catimini de la part de TF1 a laissé croire que la Fête des Lumières n'aurait pas lieu à Lyon cette année.

Sur une carte de France, nos confrères du journal télévisé de 20h listaient les évènements qui ne se dérouleront pas à Noël. Avec notamment le marché de Strasbourg ou le carnaval de Dunkerque... et la Fête des Lumières.

Le Progrès reprend l'information et dit l'avoir vérifiée. Plausible puisque le maire de Lyon Grégory Doucet et le préfet du Rhône Pascal Mailhos avaient justement une réunion ensemble mercredi soir à ce sujet.

Sauf que le maire écologiste a rapidement démenti, tout comme la préfecture. Non, la Fête des Lumières 2020 n'est pas encore officiellement annulée. Elle "est, à cette heure, maintenue", assure ce vendredi matin Grégory Doucet sur les réseaux sociaux. "Nous travaillons actuellement en coordination avec le préfet du Rhône afin d’étudier les différents scénarios possibles. Je prendrai ma décision à la mi-novembre, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire", ajoute-t-il.

Une décision est donc officiellement attendue mi-novembre.