Lyon : des tags découverts sur une école, le maire du 8e arrondissement menacé de mort

Ils ont été découverts ce samedi matin.



Sur des tags inscrits sur l'école Philippe-Delorme dans le 8e arrondissement de Lyon, il est possible de lire des menaces envers le maire Olivier Berzane (EELV). "Le maire du 8e on va te décapiter la tête" ou encore "Continuez, on va vous décapiter les profs et les élèves" est inscrit sur les volets de cet établissement scolaire.

Ce jeudi, c'est le maire de Bron Jérémie Bréaud (LR) qui était visé par le même type de menaces. L'élu avait d'ailleurs était placé sous protection policière.

Les tags devaient être nettoyés ce samedi matin par les services de la mairie.