OL-Monaco : suite de “l’opération remontée”

Une semaine après sa victoire à Strasbourg, la première depuis la première journée de championnat, l'OL reçoit Monaco, ce dimanche à 21h.



Actuellement neuvièmes du championnat, les Lyonnais ont pour mission de poursuivre "l'opération remontée" qui a débuté à Strasbourg : "Il faut continuer. Je ne regarde pas plus loin que Monaco, ça ne sert à rien", a confié Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match. L'entraineur lyonnais compte surtout sur la fraicheur de ses troupes, rendue possible par la non-qualification européenne : "On a un match par semaine, ça doit permettre aux joueurs d'être à fond physiquement. On est concentré sur Monaco, et on joue chez nous".

Dans un stade vide en raison du couvre-feu, les joueurs de l'OL devront être à la hauteur de l'affiche de cette 8e journée de Ligue 1 : "on doit garder le contenu qu'on a pu mettre dans les derniers matchs. Il faudra être très exigeants avec nous dimanche car on sait qu'on va jouer une équipe de qualité", a martelé le technicien lyonnais qui s'appuie sur "une très bonne semaine d'entrainement". Et Rudi Garcia d'assurer : "Si on joue comme on s'entraine, on devrait bien jouer ce dimanche". En espérant qu'il ne s'agisse pas que d'une promesse.