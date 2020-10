Covid-19 : la youtubeuse lyonnaise EnjoyPhoenix invitée à l'Elysée

L'objectif est de s'adresser aux jeunes.



Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a décidé de rencontrer de nombreux influenceurs pour évoquer la crise du Covid-19. Selon les informations du JDD, Paola Locatelli, Just Riadh ou encore la Lyonnaise EnjoyPhoenix ont été invités.

La rencontre est prévue ce mercredi en fin d'après-midi et sera diffusée sur Twitch et YouTube. Le gouvernement veut notamment sensibiliser les plus jeunes sur les gestes barrières. En revanche, le journal précise que les influenceurs ne seront pas rémunérés.