Des difficultés ce lundi matin sur la ligne B du métro

Un incident technique entraîne des difficultés de circulation.



La ligne B du métro connaît depuis 5h40 ce lundi matin des perturbations en raison de la panne d’une rame au niveau de l’arrêt Debourg.

Elle circule partiellement entre les stations Charpennes et Jean Macé puis entre les stations Gare d’Oullins et Gerland. Des bus relais circulent entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Gare d’Oullins.

La reprise de la circulation normale est attendue aux alentours de 8h30.