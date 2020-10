Coronavirus : vers un reconfinement à Lyon ?

Il y désormais plusieurs scénarios sur la table du gouvernement pour endiguer la flambée des cas de coronavirus en France.



Emmanuel Macron a déjeuné avec Jean Castex ce lundi midi, et les deux hommes ont décidé de convoquer des Conseils de défense ces mardi et mercredi.

A l’issue de ces derniers, une décision sera prise et annoncée d'ici la fin de la semaine. Et il semblerait que le chef de l’Etat et son Premier ministre hésitent entre un reconfinement total du pays, des reconfinements locaux dans les régions et zones fortement touchées par le Covid-19 ou un durcissement du couvre-feu assorti d’un confinement les week-ends. Cette dernière solution serait accompagnée d’une fermeture a minima des universités.

La décision choisie par le gouvernement sera forcément appliquée à Lyon. La capitale des Gaules, ainsi qu’une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, inquiète de plus en plus. Le taux d'incidence explose, notamment dans des communes telles qu'Ecully ou Saint-Symphorien-d'Ozon. Ces dernières 24 heures, 171 hospitalisations ont été recensées dans le Rhône, ainsi que 13 décès liés au Covid-19.