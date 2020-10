Rhône : appel à témoins après la disparition d’un septuagénaire

La gendarmerie du Rhône est à la recherche d’un septuagénaire.



Manuel Sa Vilas Boas, 72 ans, a quitté son domicile de Pusignan ce dimanche vers 15h. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il est parti à pied. S’il tient un discours cohérent, il peut être désorienté. Il a été aperçu la dernière fois sur la commune de Meyzieu.

L’homme fait 1m63 et 70 kilos, il a les cheveux blancs hirsutes et une barbe de trois jours, ainsi qu’un teint mat. Il est vêtu d’une chemise blanche, d’un pull et d’un pantalon noir.

Toute personne l’ayant croisé ou pouvant savoir où se trouve Manuel Sa Vilas Boas est invitée à contacter la gendarmerie de Genas au 04 37 60 25 30 ou composer le 17.