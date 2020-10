Lyon : interdiction des visites aux patients hospitalisés des HCL

Cette mesure entre en vigueur à partir de ce mardi.



Il n’est désormais plus possible de rendre visite à un patient hospitalisé au sein des Hospices Civils de Lyon. Cette décision intervient dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, et alors que les chiffres ne cessent d’augmenter ces derniers jours.

Tous les services adultes sont concernés par l’interdiction des visites avec quelques exceptions. C’est le cas pour les consultations maintenues et les urgences où un seul accompagnant est autorisé.

En ce qui concerne la maternité, la présence d’une seule personne est tolérée en salle de naissance ou encore lors des consultations de suivi prénatal. La fratrie du nouveau-né n’est en revanche pas acceptée.

Un seul parent par enfant est autorisé à la fois en pédiatrie tandis les deux parents sont admis en néonatologie.

"Pour vous protéger et protéger les autres, merci de consulter les consignes de visites aux patients hospitalisés", indiquent les HCL sur leurs différents réseaux sociaux.