Un nouveau restaurant avec rooftop à 15 minutes de Lyon

Le RN Beer vous propose un espace de 900m2 géré par le chef doublement étoilé Philippe Gauvreau



C'est tout nouveau et ça risque de vous plaire ! Direction Charbonnières, à seulement 15 minutes de Lyon, pour découvrir le RN Beer, un restaurant-rooftop flambant neuf sous la direction du chef Philippe Gauvreau.

Ce nouvel établissement cache de multiples facettes : bar à bières (comme son nom l'indique), restaurant et, le must, un rooftop de 200m2 ! Au menu, vous trouverez les spécialités lyonnaises côte à côte avec pizzas et plats de pâtes, planches et burgers maison.

Côté boisson, un bar long de 11 mètres vous attend ! Entre sélection de vins, bières européennes et régionales et cocktails maison, il y en aura pour tous les goûts.

En ce qui concerne la situation sanitaire, le RN Beer s'adapte pour offrir un moment de convivialité dans un cadre plus qu'agréable en toute sécurité. L'établissement est ouvert tous les jours de 9h à 21h afin de respecter les mesures de couvre-feu. Vous pourrez déguster l'apéritif avec de délicieuses planches à partir de 17h et dîner à partir de 18h30.



RN Beer

100 Route de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains

Site internet : https://www.rnbeer.com

E-mail : contact@mbeer.com

04.88.91.94.72