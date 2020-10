Gérald Darmanin annonce le renfort de 300 policiers sur 3 ans sur la Métropole de Lyon

C’était l’une des annonces, hors Covid-19, les plus attendues à Lyon en cette fin d’année.



Après avoir été interpellé à plusieurs reprises, y compris par le maire écologiste Grégory Doucet, qui militait pour l'arrivée de 200 policiers supplémentaires, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a décidé d’agir face à l’insécurité grandissante dans la capitale des Gaules.

Ce mardi soir, il recevait des élus lyonnais à Beauvau. Et selon Thomas Rudigoz, député LREM du Rhône, Gérald Darmanin a décidé d’affecter 300 policiers supplémentaires à Lyon et son agglomération sur 3 ans. "L’Etat ne laissera pas passer les violences et incivilités qui sont le lot de nombreux lyonnais depuis quelques mois", s’est félicité sur Twitter l’ancien maire du 5e arrondissement de Lyon.

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a de son côté demandé plus d'effectifs de police dans les transports.