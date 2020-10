La circulation sur l'A7 perturbée par une manifestation pro-Arménie

Les difficultés se situent au niveau du péage de Vienne.



Selon Bison Futé, l'A7, en direction de Lyon, entre Valence et Lyon, est coupée à hauteur de la barrière de péage de Reventin dans les deux sens de circulation. Il est demandé aux usagers se dirigeant vers le Nord, d'éviter ce secteur.

Une manifestation en soutien à l’Arménie est à l’origine de ces perturbations. La crainte d’un "deuxième génocide" est à l’origine de ce rassemblement d’après Arthur, un manifestant qui a déclaré à l’AFP que 300 à 400 personnes étaient présentes sur place.

"On veut que ça s'arrête. On veut la paix (…)On n'est que trois millio ns en Arménie et on se bat contre trois pays, la Turquie, l'Azerbaidjan et la Syrie - sans compter les Israéliens qui fournissent les drones", a-t-il ajouté.