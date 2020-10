Lyon : la Fête des Lumières est officiellement annulée !

L'annonce vient du maire Grégory Doucet.



L'information est officielle depuis ce mercredi midi : la Fête des Lumières 2020 est annulée. C'est le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui l'a annoncé ce mercredi midi sur le plateau de France 3 Rhône-Alpes.

Avec un possible reconfinement imposé au pays pour un mois, l'élu écologiste n'a pas jugé possible de maintenir l'évènement début décembre.

L'officialisation de la nouvelle intervient une semaine après une première annonce qualifiée de fake news par la municipalité Le premier magistrat de Lyon souhaitait attendre jusqu'à mi-novembre pour s'exprimer sur la Fête des Lumières qu'il réimaginait sur une période plus longue et organisée dans les parcs de la Tête d'Or et Blandan pour accueillir plus de monde dans de meilleures conditions.