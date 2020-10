Lyon : un beer garden éphémère dans le 1er arrondissement

Le beer garden vous accueillera jusqu'au mois de décembre



Avec le durcissement des mesures sanitaires, une actualité morose et un temps qui n'aide pas franchement, autant dire qu'il ne reste plus grand chose pour garder une vie sociale active ! Fort heureusement, la Brasserie Bouillon Baratte est là pour nous avec un concept qui redonne le sourire : un beer garden éphémère ouvert jusqu'à début décembre.

Du lundi au dimanche, de 16h à 20h45 (couvre-feu oblige), retrouvez ambiance, musique, nourriture et bières au 25 rue du Bât d'Argent ! Avec une déco reproduisant un jardin (gazon, plantes..), la brasserie propose aux amis de se retrouver autour d'une bonne bière bien frâiche et de jeux de société l'espace de quelques heures. Bien évidemment, l'établissement a pensé a tout et respecte en tout point les mesures sanitaires : port du masque, gel hydroalcoolique, distanciation..

Petit plus : pendant l'Happy Hour, la pinte est disponible au prix du demi soit 3.90€ !*

Brasserie Bouillon Baratte

25 rue du Bât d'Argent, 69001

Du lundi au dimanche - de 16h à 20h45

*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, buvez avec modération.