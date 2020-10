Covid-19 : Emmanuel Macron annonce un reconfinement national à partir de vendredi

Le couperet est tombé ce mercredi soir.



A l’occasion d’une allocution télévisée, Emmanuel Macron a confirmé un reconfinement de la France afin de freiner la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus. "Le nombre de contaminations a doublé en moins de deux semaines", a indiqué le président. "Nous sommes submergés par l’accélération soudaine de l’épidémie, par un virus qui semble gagner en force à mesure que les températures baissent", a-t-il ajouté.

Si dans un premier temps, l’hypothèse d’un couvre-feu avancé à 19h et d’un confinement le week-end avait été évoquée pour les zones les plus touchées dont la Métropole de Lyon, Emmanuel Macron a finalement choisi de prendre une décision que tous les Français redoutaient. "J’ai décidé qu’il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Ehpad et maisons de retraite pourront être visitées", a déclaré le chef de l’Etat. Concernant le télétravail, il "sera généralisé partout où cela est possible".

Trois attestations seront mises en place : une individuelle, une permanente employeur et une pour les écoles. Les déplacements seront limités à une heure dans un périmètre d'un kilomètre.

Le gouvernement détaillera l’ensemble des mesures de ce nouveau confinement ce jeudi à l’occasion d’une conférence de presse.