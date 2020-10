Les réactions à Lyon après l'attaque au couteau à Nice

Au moins trois personnes sont mortes ce jeudi matin à Nice après une attaque au couteau.



Les faits se sont déroulés un peu avant 9h au sein de la basilique Notre-Dame. L’auteur des faits a été interpellé alors que le dernier bilan fait état de trois morts et de plusieurs blessés. Le parquet national antiterroriste a été saisi. Le président Emmanuel Macron est attendu sur place dans la journée.

Selon Christian Estrosi, le maire de Nice, il s’agit du même mode opératoire que lors de la mort de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre dernier. Une des victimes de l’attaque de Nice de ce jeudi matin aurait été égorgée.

Les premières réactions n’ont pas tardé que ce soit au niveau national ou dans d’autres villes de France comme à Lyon. "L’heure est grave et il faut enfin avoir conscience des dangers encourus", a déclaré l’ancien maire Gérard Collomb.

De son côté, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane s’est également exprimé. "Des innocents ont été assassinés et d’autres blessés à Nice dans une église. Quand les hommes cesseront de s’entretuer ?".

"Je suis effaré. Je n’ai pas de mots. Mon cœur est en miettes. En plein "Mawlid", 3 personnes ont été sauvagement assassiné dans une église à Nice par un terroriste qui criait "Allah Akbar"", a réagi Azzedine Gaci, recteur de la mosquée Othmane à Villeurbanne.

Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape, a "une pensée très émue pour les victimes, leurs proches ainsi que pour tous les Niçois qui vivent de nouveaux des évènements, 4 ans après l’attaque terroriste islamiste du 14 juillet 2016".

Le diocèse de Lyon et Mgr Michel Dubost ont indiqué "être bouleversés. Notre pensée va aux victimes. A leurs proches. Depuis tout à l’heure je n’arrête pas de répondre au téléphone : on sent un besoin de se tenir proches les uns des autres".